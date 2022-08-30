تعرف على أسعار تذاكر حفل مسلم اليوم بمكتبة الإسكندرية.. «فئة واحدة»

يستعد المطرب مسلم، لإحياء حفل غنائي ضخم، اليوم، بمكتبة الإسكندرية، على المسرح المكشوف، الساعة 8.30 مساءً، وجاءت سعر التذاكر على فئة واحدة بـ 150 جنيهًا.

مسلم يروج لحفله بالإسكندرية

وروَّج المطرب مسلم لحفله بالإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث نشر بوستر الحفل معلقا عليه: «أهل إسكندرية الأحباب أشوفكوا في مهرجان الصيف إن شاء الله يوم 30 أغسطس».

حفل مسلم بساقية الصاوي الشهر المقبل

ومن المقرر أن يحيي مسلم حفلا غنائيا آخر يوم السبت الموافق 17 سبتمبر، بساقية الصاوي، في قاعة النهر، وطرحت التذاكر بفئة واحدة بـ140 جنيها، ويمكن الحصول عليها عن طريق الحجز الإلكتروني «أونلاين» من موقع الساقية، أو الشراء من شباك التذاكر بمقرها في الزمالك.

كما أعلنت ساقية الصاوي عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل حفل مسلم ضمن البرنامج لفعاليات الساقية خلال شهر سبتمبر، والذي يتضمن العديد من الحفلات لنجوم الفن منهم عبد الباسط حمودة، وأحمد كامل، وغيرهما.

نجاح مسلم في أغنيته الجديدة «مين كان السبب»

الجدير بالذكر أن مسلم حقق نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال طرح أغنيته الجديدة «مين كان السبب»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات، حيث حققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة.