مطرب المهرجانات مسلم يقدم ريمكس أغنية مخصماك مع نوال المغربية

تستعد المطربة المغربية نوال عبدالشافي، لطرح فيديو كليب لدويتو غنائي مع مطرب المهرجانات مسلم بعنوان مخاصماك، إخراج مصطفى السويفي، والأغنية تم عمل ريمكس لها بعدما طرحتها نوال بمفردها منذ عدة شهور، وحققت نجاحًا كبيرًا وصل إلى 6 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وتعد أغنية مخصماك، التي حققت التريند لأكثر من شهرين، ضمن العشر الأوائل على مستوى الشرق الأوسط، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار وتوزيع موسيقى كلوبيكس.

مطرب المهرجانات مسلم كان ممنوعًا من الغناء

وكان مطرب المهرجانات مسلم، قد تصدر اسمه محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي منذ عدة أشهر، بعد إدراج اسمه ضمن عدد من مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء بقرار من نقابة الموسيقيين، بسبب عدم اكتمال بعض أوراقه.

وطرحت الفنانة المغربية نوال، منذ أيام أغنية بعنوان كيوتة، كلمات كريم كالوشا وألحان وليد العطار وتوزيع موسيقي عمرو خضري، والأغنية تحقق نسبة مشاهدة عالية على اليوتيوب.

أغنية مخصماك للمغربية نوال حققت 6 ملايين مشاهدة

ومن ناحية أخرى تستعد المغربية نوال، لإحياء مجموعة من الحفلات في مصر وعدد من الدول العربية.

ومن كلمات أغنية مخصماك:

إنت لو كنت بتهتم

إنت لو كان عندك دم

إنت لو بتحس ياعم

هتعرف إيه اللي مزعلني

ما إنت لو كنت بتهتم

ومالية عنيك كنت هتتلم

ده إنت لو كنت بتفهم

متزعلنييش وتدلعني

مخصماك

وابعد عني أنا مش طيقاك

سيبني مش عايزه أبقى معاك

متورينيش وشك تاني.. مخصماك

مجنون بجد أنا مش فهماك

مش عايزة عيني تكون شيفاك

ولا أسمع صوتك في وداني

عينك رايحة ورا أي بنت

وأنا مش شاكة ده أنا اتأكدت

وبتشتكي لو جيت نكدت

والناس تقول غلبان ياحرام