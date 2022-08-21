محمود مسلم منتقدا مقال عماد أديب: مسيء للدولة ومحبط ومحزن

أعرب الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن حزنه البالغ من مقال «14 سببًا لسقوط الحكام والأنظمة» للكاتب الصحفي عماد الدين أديب.

وقال مسلم: «حزين إني أقرأ هذا المقال مذيَّل باسم الأستاذ عماد الدين أديب، وحتى الآن لا أستوعب أنه قد كتب هذه الكلمات الصعبة على أي مصري»، معربًا أيضًا عن حزنه من احتفاء مواقع الإخوان الإرهابية الخائنة وصفحاتهم على السوشيال ميديا بما ورد في مقال عماد الدين أديب، «ما أورده عماد أديب في مقاله أمور كان الشعب المصري تعود عليها من الآخرين، فالجديد أنها تأتي من شخص طالما دافع عن هذا النظام ودافع عن ثورة 30 يونيو».

الدولة المصرية دعت لحوار وطني وفتحت الآفاق لكل المواطنين

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «TeN»، أنه يعتقد أن لسان حال الدولة المصرية الثابت «اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم»، موضحًا أن الدولة المصرية دعت لحوار وطني وفتحت الآفاق لكل المواطنين من أجل تقديم الرؤى والخطط، «الأستاذ عماد الدين أديب نفسه قدم رؤاه وخططه في مقال من قبل، وله مقال آخر طالب دول الخليج بدعم مصر بشكل كبير»، موضحًا أن مقال «14 سببًا لسقوط الحكام والأنظمة» يتناقض تمامًا ما كل ما كتبه عماد الدين أديب، فلا بد من البحث عن الظرف والمغزى والكلمات، «حتى المقال في تحليله ضد كل كتابات عماد أديب، يتحدث عن أمور تبث الإحباط».

أديب يعرف أن أفضل ما في نظام الرئيس السيسي هو مواجهة الفساد

وأوضح رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أن مقال عماد أديب يحاول إثناء الرئيس عبد الفتاح السيسي المخلص والمُخلِّص في نفس الوقت عن الترشح للرئاسة الفترة المقبلة، رغم أن الرئيس السيسي قد خلَّص الدولة المصرية من الإخوان ومن الأزمات المتكررة، فتلك الحملة على الرئيس السيسي والنظام كانت موجودة في عامي 2014 و2018، فهي ليست جديدة، لكن الجديد أنها تأتي من أحد الذين آمنوا بثورة 30 يونيو، وآمنوا بالنظام، موجهًا حديثه لعماد الدين أديب: «أنت تتحدث عن كلام عام، وأنت لم تعتد مثل هذه الطريقة، عندما تتحدث عن فساد عليك أن تكتب عن وقائع، حضرتك تصيب بعض رموز العمل بكلمات وأنت تعرفهم تمامًا وتعرف مدى نزاهتهم ومدى شرفهم».

هناك مؤسسات وأجهزة لا يتم تناولها بالشكل العشوائي

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن عماد أديب يعرف أن أفضل ما في نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مواجهة الفساد مهما كان الشخص ومهما كان منصبه، ولا يمكن أن يتم توجيه الاتهامات بالباطل، مؤكدًا أن هؤلاء الناس الذين يشاركون في إدارة الحكم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عماد أديب نفسه، أكثر من يعرف شرفهم ونزاهتهم وصدقهم، متسائلًا عن سبب نشر هذا المقال رغم أن عماد أديب هو من علَّم الكثيرين بأن مقتضيات الأمن القومي أن هناك مؤسسات وأجهزة لا يتم تناولها بالشكل العشوائي، كما فعل هو نفسه بالمقالة، «عماد أديب هو اللي كان بيعلم الناس ميخلطوش بين العام والخاص، لكن تخلى هو عن كل هذه الروابط مرة واحدة في مقال من وجهة نظري مقال حزين».

المقال لا يعبر بأي حال من الأحوال عن النظام المصري

وأوضح مسلم، أن المقال لا يعبر بأي حال من الأحوال عن النظام المصري، إذ يتحدث وكأن الدولة جامدة في مواجهة الفساد والمشكلات، لكننا أمام نظام يتفاعل مع كل المشكلات ويعترف أن هناك مشكلات اقتصادية، «النظام مش بيعترف بس أن فيه أزمات، لكن بيدير كمان حزمة من السياسات الاجتماعية من أجل دعم الفقراء، النظام عمل تغيير وزاري، النظام قبل استقالة محافظ البنك المركزي، النظام فتح حوار وطني، الدولة عملت حياة كريمة»، فكل هذا يظهر أن النظام يتفاعل بشكل أو بآخر مع التحديات الحالية ولا يقف جامدًا، بل العكس لديه مرونة وآليات لإدارة ذلك، «عماد أديب نفسه كتب أن فاتورة حرب روسيا وأوكرانيا كبيرة، مينفعش ييجي بكل سهولة يقدم تحليل ويقدم حاجات مش واقعية ونلاقي الإخوان تسير في نفس السياق».

نحن أمام نظام يتفاعل مع كل المشكلات ويعترف أن هناك مشكلات اقتصادية

وأكد الدكتور محمود مسلم، أن البلد لا تحتمل كل هذه الأمور، كما أن عماد أديب تحدث عن أشياء كثيرة في مصر ولم يتحدث عن المصريين الذين وثقوا في الرئيس السيسي وتحملوا الإصلاح الاقتصادي، ويؤمنون بإخلاص هذا الرجل وقدرته على أن يخلصهم من هذه المشكلات، «كلام عماد أديب معتادين عليه، من بعض الأبواق الأجنبية، وبعض الذين لا يريدون الخير لمصر، أنا مستغرب، وحزين، وخارج عن سياقة، فعماد أديب رجل يعلم مدى شرف ونزاهة من يعملون في إدارة الرئيس السيسي وأي أحد يتجاوز في مواضيع الفساد يتم حسابه حسابا عسيرا وهو يعلم ذلك، يعلم أن مقتضيات الأمن القومي لا تسمح بتناول موضوعات شائكة في أوقات صعبة، «مصر دولة كبيرة، ومرنة ولديها آليات لمواجهة أي أزمة».

حكم مصر ليس كما يعتقد البعض موضوع ترفيهي

واختتم مسلم، حديثه برسالة لعماد الدين أديب: «لا يجب أن تخلط العام بالخاص، من تتحدث عنهم أنت أكثر من تعلم مدى وطنيتهم ومدى شرفهم ومدى نزاهتهم ومدى ما يعانونه في حكم مصر، فحكم مصر ليس كما يعتقد البعض موضوع ترفيهي، لكن حكم مصر فعلا على مدى السنين وعلى مدى كل القادة الذين حكموا مصر، عملية صعبة وشاقة وتحتاج إلى إخلاص من كل الناس، كما فعل كل الرؤساء وآخرهم الرئيس السيسي الذي نراه يوميا، وحضرتك بتسافر معانا، عمرنا ما ضبطنا الرئيس متلبسا في خروجة في سفرية، دائما يجتمع من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء دون أن يتنزه أو أن يخرج وهذا حقه لو فعل ذلك، أبسط حاجة نقول للراجل إحنا معاك شكرا، إحنا عاوزين نعمل كذا أو مطلوب نعمل كذا، أنا حزين ومرفوض أن نهيل التراب».