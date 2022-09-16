حظك اليوم برج الجدي الجمعة 16-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تغلب السرية والكتمان على حياة مولود برج الجدي، فهو يظل صامتًا عن كل ما يخص حياته ولا يفصح لأقرب المقربين عما يدور بداخله أو ينوي فعله، فهو يحب أن يتحدث مع نفسه ويكون أقرب صديق لنفسه، وهو شخص قوي، يحب الحق ويميل إلى الدفاع عنه وعن أصحابه حتى يحصلون على ما يريدون، كما أنه شخص طموح وعملي كثيرا ويقدس العمل ويسعى للوصول إلى أعلى المناصب.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة 16 سبتمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

حاول أن تفهم وجهات النظر المختلفة التي تُطرح أمامك، وتبحث عن حلول جذرية للصراعات، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط التي يمر بها مولود برج الجدي، إلا أن القمر في منزل العمل يساعدك على استثمار جهودك وتوظيفها في اتجاه سليم، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.