حظك اليوم برج القوس الجمعة 16-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يسعى مولود برج القوس لتكوين صداقات متعددة من كل البلاد ويحب قراءة الكتب والروايات المختلفة، مما يجعله يمتلك ثقافة واسعة وثقافات متنوعة تُثري أفكارهم، وتجعل شخصيته مميزة، ودائمًا ماتجده شخص مرح ووفي ومخلص كثيرًا لمن حوله، وإذا امتلكت صديقا من مواليد هذا البرج، فإنك تكون ملكت الدنيا بصديق وفي مخلص لا يخذل أحدًا أبداً، ودائماً ما يكون حاضراً في أحلك الظروف دون انتظار مقابل.

كما تجدهم يحبون العائلة ويقدسونها ويعطونها مساحة كبيرة في دائرة حياتهم، فهم يميلون إلى قضاء أوقاتًا ممتعة معهم، ومن سلبياتهم توجيه النقد للآخرين بعفوية ما قد يؤثر سلباً على بعض الصداقات.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك اليوم، ما يطالبك بتوخي الحيطة والحذر في قراراتك، والتفكير جيدًا قبل الإقبال عليها والخوض فيها، كما يحذرك الفلك من السرعة اليوم وعليك أن تكون هادئًا خاصة عند القيادة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك اليوم، أن تحترم حقوق الآخر إذا أردت أن تتغلب على الخلافات وتتجاوز الصراعات التي تمر بها منذ فترة، وذلك وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».