زوار معارض «كلنا واحد»: احتياجاتنا متوفرة بخصومات 30%.. وشكرا للرئيس على دعمه

استعرض برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، تقريرا عن مدى نجاح معارض مبادرة «كلنا واحد» لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، رصد مدى سعادة المواطنين بمنتجات المعارض وأهميتها وتوجيه بعضهم الشكر للرئيس السيسي لرعايته تلك المبادرات الإنسانية في المقام الأول.

توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

وقالت إحدى الزائرات للمعرض، إن معارض مبادرة «كلنا واحد» توفر أدوات المدارس بأسعار مناسبة لجميع الأسر بمختلف المستويات الاجتماعية، لافتة إلى أن المبادرة خدمة مهمة قدمتها الدولة المصرية للمواطن ونتمنى زيادة المنتجات لتشمل كل احتياجات الأسرة المصرية.

تخفيضات 30% مقارنة بالأسعار خارج المعارض

وأوضحت أن معرض المبادرة يقدم خصومات وصلت إلى 30% عن الأسعار خارج المعارض، موجهة الشكر للرئيس السيسي على دعمه للمواطن وطالبته بالتدخل الدائم في كل ما يتعلق بالأسعار لمنع أي استغلال يتعرض له المواطن.

المرحلة الـ23 من مبادرة كلنا واحد

وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أطلقت فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة كلنا واحد مطلع سبتمبر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية، ومن المقرر استمرارها على مدار شهر كامل، وتوفر هذه المرحلة جميع متطلبات المدارس؛ سواء أدوات مدرسية أو أحذية أو الزي المدرسي، ومن خلال أسعار مخفضة عن الأسواق بالخارج بنسبة 30%، تزامنًا مع الاستمرار في توفير مختلف السلع الأخرى سواء الغذائية أو غير الغذائية وبأسعار مخفضة عن الأسواق بالخارج أيضًا بنسب تصل إلى 60%.