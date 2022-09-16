خالد الصاوي عن مسلسل أعمل إيه: سعيد بردود الفعل.. والتصوير مستمر

قال الفنان خالد الصاوي إنه سعيد جدًا بردود الفعل التي يستقبلها سواء من جمهوره ومتابعيه وأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، حول مسلسل «أعمل إيه» الذي يُعرض حاليًا على شاشة قناة dmc، وتأكيده أن استمتاع المشاهدين بالمسلسل وتفاعلهم معه منذ بداية الحلقات أمر مهم ودليل على محبة الناس للدراما بكل أنواعها.

مسلسل أعمل إيه يُعرض على dmc

مسلسل أعمل إيه يُعرض في الساعة 8 مساءً من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة dmc، والإعادة في الساعة 11 مساءً على قناة dmc دراما، ويضم عددًا من النجوم بخلاف خالد الصاوي، صابرين، ندى بسيوني، محمد مهران، نور إيهاب، أحمد جمال سعيد، طارق عبدالعزيز، نهال عنبر، تأليف محمد الحناوي، إخراج أحمد عبدالحميد.

التصوير يستمر نحو 3 أسابيع

وأضاف خالد الصاوي، في تصريحات لـ«الوطن» أن تصوير مشاهده وفريق العمل في أحداث مسلسل أعمل إيه ما زال قائمًا على قدم وساق، ومن المتوقع استمرار التصوير نحو ثلاثة أسابيع أخرى.

تدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية كوميدية، من خلال عائلة مهندس الصوت عبدالله الفلاني، وزوجته التي تعمل مديرة مدرسة، وبناتهما الـ4، واللاتي تمت تسميتهن تيمنًا بنجمات زمن الفن الجميل مثل فايزة وشادية ونجاة، وما يتعرضن له من مشكلات وأزمات، تضع الأسرة في موقف حرج، ومحاولات الأب للإصلاح واحتواء فتياته.