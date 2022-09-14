تردد dmc الجديد 2022.. القناة تعرض مسلسل «أعمل إيه» حصريا

بدأت قناة dmc فى عرض المسلسل الدرامي الجديد «أعمل إية»، الذى يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن والدراما، في إطار السياسة الخاصة بالقناة، بعرض الأعمال الدرامية الجديدة والحصرية خارج موسم شهر رمضان.

وفي هذا السياق، زادت عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة على تردد قناة dmc الجديد، لمتابعة المسلسل الحصري «أعمل إية»، الذي يذاع يوميا في الثامنة مساء.

المسلسل بطولة خالد الصاوي، وصابرين، ونهال عنبر، وندى بسيوني، ودنيا المصري، ومحمد مهران، ونور إيهاب محمد مهران، وصبري عبد المنعم، وأحمد جمال سعيد، وريهام الشنواني، وأيمن عزب، وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد عبد الحميد.

وفي إطار مواصلة «الوطن» توفير كل ما يبحث عنه المتابعون والقراء، ضمن خدماتها اليومية، نرصد في السطور التالية، تردد dmc الجديد 2022، حيث يمكن مشاهدة المسلسل الاجتماعي الجديد «أعمل إية»، وهو كالتالي:

تردد dmc الجديد 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد : 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

يذكر أن مسلسل أعمل إيه، هو من الدراما الاجتماعية، التي تقدم لجميع أفراد الأسرة، وتدور أحداثة حول أسرة مصرية بسيطة، يرصد من خلاله علاقة الأب والأم ودورهما المباشر في تربية أولادهما، بحيث تكون تربية سوية من الناحية النفسية، ومبنية على التعاون والحب والمشاركة، والود والرحمة والتعاطف.

ويجسد خلاله الفنان خالد الصاوي شخصية مهندس صوت بالتليفزيون، متزوج من الفنانة صابرين، التي تعمل مديرة مدرسة ولديهما 4 بنات، ويواجهان الكثير من المشكلات في الحياة اليومية.