مواعيد عرض مسلسل «أعمل إيه؟» والقنوات الناقلة.. الحلقة الأولى اليوم

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل «أعمل إيه؟» والقنوات الناقلة له، وذلك بعد تداول البوستر الدعائي للمسلسل الذي يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، وينتمي للأعمال الدرامية التي تتعلق بالأسرة وتربية الأبناء، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

مواعيد عرض مسلسل أعمل إيه؟ والقنوات الناقلة

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل أعمل إيه؟ والقنوات الناقلة له، حيث يبدأ عرضه في الساعة الثامنة مساء اليوم على شاشة قناة dmc والإعادة على نفس القناة الساعة 2 صباحًا وفي الساعة 3 عصرًا، وتكون الإعادة في الساعة 11 مساءً على شاشة قناة dmc دراما، وفي الساعة 8 صباحًا، وفي الساعة 5 المغرب، بخلاف عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل أعمل إيه؟

ويضم المسلسل عددًا من النجوم أبرزهم خالد الصاوي، وصابرين، وهناء الشوربجي، ندى بسيوني، طارق عبدالعزيز، صبري عبدالمنعم، نهال عنبر، أيمن عزب، مفيد عاشور، أحمد جمال سعيد، ونور إيهاب، محمد مهران، ريهام الشنواني، تأليف محمد الحناوي، إخراج أحمد عبدالحميد.

وروّج خالد الصاوي، لمسلسل أعمل إيه؟، قبل عرض الحلقة الأولى مساء اليوم، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من خلال الكشف عن اسم شخصيته وأسرته خلال الأحداث، حيث يجسد دور أب لـ 4 بنات، ويتولى وزوجته الفنانة صابرين مسئولية تربيتهن وتجمعهن كثير من المواقف والمفاجآت.

خالد الصاوي يمازح جمهوره: اتفرجوا فيه جوائز

وكتب عبر «فيس بوك» مشوقًا جمهوره لـ مسلسل أعمل إيه؟، قائلًا: «يتشرف مهندس الصوت عبدالله الفولاني وحرمه الأستاذة إيناس وكريماتهم شادية وفايزة ونجاة وثومة، أن يدعواكم للم شمل حميم وشامل، بكل دار، بكل الديار في تمام الثامنة مساءًا على قناة DMC».

واستطرد بقوله: «نعرض على حضراتكم معضلة العام ومسألة كل عام، سؤالنا البسيط الممتنع، أعمل إيه؟! ونرحب بكل الإجابات على مواقع القناة، وعلى صفحاتنا، ومواكبة منا للغة العصر الإعلامي فسوف يكون الحظ حليف أول خمسة من المجيبين، ومن بعد الجواب يجيء الثواب، ولنصفق ساعتها للشطار، مع مراعاة أنها جوائز تشجيعية فيها بعد التراث وعبق الحنين، زمن جوائز بمبم والشمعدان وفكر ثواني تكسب دقايق، زمن الهدايا الرمزية الجميل».