حالة الطقس غدا السبت 17-9-2022 على مصر.. شبورة صباحا ورياح ليلا

أصدرت منذ قليل، هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس غدًا السبت، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تشهد البلاد شبورة صباحية على عدد من المناطق من بينها القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وكشفت الهيئة، أن حالة الطقس غدا السبت، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أضافت «لأرصاد الجوية»، في البيان الصادر عنها، أن بعض المناطق ستشهد نشاط رياح ليلا مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، لافته إلى أن حالة الموج في البحر المتوسط والأحمر ستكون خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج من 1 لـ1.75 متر في كلا البحرين، وعن اتجاه الرياح ستكون شمالية غربية في المتوسط أما الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 22

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 31 22

دمياط 29 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 23

السويس 32 24

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 29 22

وادي النطرون 30 22

مطروح 29 22

السلوم 28 22

سيوة 33 21

العريش 30 22

رفح 29 20

الطور 31 24

كاترين 29 20

رأس سدر 33 23

نخل 30 16

طابا 32 23

نويبع 34 25

حلايب 34 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 26

مرسى علم 33 25

الفيوم 32 20

بني سويف 32 21

المنيا 33 21

أسيوط 33 21

سوهاج 36 23

قنا 36 24

الأقصر 37 25

أسوان 37 26

الوادي الجديد 39 25

أبو سمبل 39 22

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 33 25.