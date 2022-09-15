الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار رطب وانخفاض الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة على أنحاء الجمهورية، بداية من غد الجمعة، حتى الأحد المقبل، موضحة أنّ الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على محافظات شمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، في حين يسود طقس شديد الحرارة جنوب البلاد، ومع بداية ساعات المساء يكون الطقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس حار ورطب

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية حدوث انخفاض في درجات الحرارة يتراوح بين 1 و2 درجة على جميع محافظات الجمهورية طوال الأسبوع المقبل، إذ إنّ الأسبوع المقبل سيكون آخر أيام صيف 2022.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 16 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 31.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 34.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 17 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 18 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 33.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 33.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 35.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 41.