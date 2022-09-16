لأول مرة منذ أزمة كورونا.. 3 دولة آسيوية تسير رحلات إلى مصر في أكتوبر المقبل

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن القاهرة والأقصر وأسوان تستقبل في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، رحلات من الهند واليابان وكوريا الجنوبية، للمرة الأولى منذ جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019، لافتا إلى أن عودة الحركة السياحية من دول الشرق الأقصى سيسهم في إحداث انتعاشة سياحية بالمدن الأثرية والثقافية خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل.

حجوزات مؤكدة إلى مصر

وأضاف «عثمان»، في تصريح لـ«الوطن»، أن شركات السياحة بتلك الدول أكدت حجوزاتها إلى الأقصر وأسوان والقاهرة خلال الشهر المقبل، موضحًا أن الرحلات القادمة من تلك الدول تنقسم إلى قسمين، رحلات منتظمة تأتي إلى مطار القاهرة ثم يتم نقل السياح إلى الأقصر وأسوان برا أو جوا أو عبر الرحلات النيلية، بعد قضاء بضعة أيام بالعاصمة المصرية، والقسم الثاني هو الرحلات الشارتر «المباشرة»، التي تأتي من تلك الدول إلى الأقصر بصورة مباشرة.

حصول السياح الهنود على التأشيرة الإلكترونية بالمنافذ المصرية

وأشار، إلى أن الحكومة منحت السياح القادمين من الهند العديد من التسهيلات بالنسبة لحصولهم على التأشيرة الإلكترونية لدخول مصر فور وصولهم للمنافذ المصرية، وهو ما سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من الهند خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السياحة الهندية هامة جدا لمصر، إذ زار المقصد السياحي المصري نحو 180 ألف سائح هندي خلال عام 2019 قبل حدوث جائحة كورونا.

وتوقع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن يرتفع متوسط إنفاق السياح الأجانب الوافدين لمصر خلال فصل الشتاء، متابعًا: «لدينا حجوزات مؤكدة بالفنادق العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الشتوي من العديد من الدول، على رأسها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى كل من اليابان والهند وكوريا الجنوبية».