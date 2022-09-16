هيثم شاكر يكشف عن بوستر أغنيته الجديدة «أعدائك كترت»

كشف الفنان هيثم شاكر عن الأغنية الجديدة الخاصة به والتي من المقرر طرحها قريبا وذلك من خلال طرح البوستر الرسمي الخاص بها عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرح الفنان هيثم شاكر بوستر الأغنية الجديدة التي تحمل اسم «أعدائك كترت» وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام والذي ظهر فيه بلوك مناسب لأجواء الصيف.

هيثم شاكر يكشف عن أغنيته الجديدة

وعلق هيثم شاكر على البوستر قائلا «أعدائك كترت قريبا هيثم شاكر»، وبمجرد مشاركته للجمهور بهذا المنشور تفاعلوا معه بشكل كبير متحمسين لطرح الأغنية الذي انتهى من تسجيلها مؤخرا.

يذكر أن شاكر كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «أتعدى حدودي» والتي تعاون فيها مع الشاعر نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب واقتربت نسبة مشاهدتها من كسر حاجز المليون مشاهدة وتقول كلمات الأغنية..

آه يا قلبي ع اللي لما عدى

جنبي روحت فيها في المعاد ده

عقلي جاب وودى

توهت وأنا وياه

ألف ضمة فوقها ألف شدة

نفسي أضمهاله مرة واحدة

حالة مستجدة كان سببها لقاه