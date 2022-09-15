هيثم شاكر يكشف تفاصيل مرضه بالسرطان وبداياته الفنية: «اتقالي فوت علينا بعد شهر»

كشف الفنان هيثم شاكر، عن تفاصيل بداياته في عالم الفن، وأزمته مع مرض السرطان ورحلة علاجه، كما تحدّث عن شعوره بعد علمه بالإصابة، قائلا إنّه تجاوز الأزمة بالتقرّب إلى الله، وبعد تردده على طبيب نفسي، وذلك في حوار خاص أجراه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المُذاع على قناة CBC.

بدايات هيثم شاكر

«مكالمة هاتفية» فتحت الطريق لـ هيثم شاكر في عالم الفن، انتظرها 6 أشهر كاملة، وانتهت بـ«مبروك أنت معانا»، قائلا إنّه تحدّث إلى رئيس شركة إنتاج في الهاتف، كان رقمه معي قبلها بـ5 أشهر، وحين هاتفته طلب مني الانتظار لشهر آخر ثم الاتصال به مرة أخرى، وبعد شهر طلب منه الحضور إلى الشركة وأُعجب بصوتي: «قبل ما أمشي جه ورايا عند الأسانسير وقالي مبروك أنتَ معانا في ألبوم كوكتيل، لكن شركائي عاوزين يسمعوك وتغني قدامهم».

أول ألبوماته الفنيّة شارك فيه الفنان حكيم، وشهد ظهور 7 أصوات جديدة كانت من توزيع حميد الشاعري، وهي «أحلف بالله»، يقول شاكر: «لم أكن موافقا عليها، لأنها كانت ذات طابع درامي وطرحت في الصيف، وكنت خائفا من فشلها، لكني وافقت وغنيتها في النهاية، وبعد طرحها نجحت بشكل كبير مع كل أغنيات الألبوم».

رحلة هيثم شاكر مع السرطان

الإصابة بمرض السرطان كانت أزمة كبيرة في حياة هيثم شاكر، لكنّه أخفى إصابته عن الجميع ومنهم والدته، التي توفيّت دون أن تعلم أنّه مصابا به، يقول: «كنت مستني قضاء الله، حسيت حياتي هتنتهي، كان عندي سرطان في القولون، سافرت واتعالجت وتابعت مع طبيب نفسي لحد ما تجاوزت الأزمة».