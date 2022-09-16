أسعار الشنط بمعرض «أهلا مدارس» 2022 بالزقازيق.. تبدأ من 35 جنيها

يبحث العديد من الطلاب والأهالي عن أسعار شنط المدارس خلال الفترة الحالية، في إطار استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، وأقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية 23 معرضًا تحت شعار «أهلاً مدارس» بمختلف محافظات مصر بالتعاون مع الغرف التجارية، لطرح مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

تخفيض 30% في أسعار شنط «أهلا مدارس» بالزقازيق

طرحت الغرف التجارية في الشرقية الشنط في معرض «أهلا مدارس» بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، بجودة توازي المتواجدة في المحلات التجارية ضمن مبادرات الدولة لتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة أمام المواطنين لتخفيف الأعباء.

أسعار الشنط في معرض «أهلا مدارس»

وتتراوح أسعار الشنط في معرض «أهلًا مدارس» بالزقازيق، ما بين 35 جنيها وحتى 180 جنيها من خامات الكتان، «الجينز والوتر بروف من المصري والمستورد»، بدءًا من شنطة الحضانة وشنط المراحل الدراسية المختلفة، وتأتي كالتالي:

سعر شنطة حضانة 35 جنيهًا «خامة جينز».

شنطة حضانة بسعر 45 جنيها «خامة كتان».

شنطة كتان مصري 75 جنيهًا.

شنطة جلد سكاي حريمي 95 جنيهًا.

شنطة جلد مستورد حريمي 150 جنيها.

شنطة جلد مصري حريمي 85 جنيها.

شنطة كروس حريمي 95 جنيها.

شنطة جينز مستورد 175 جنيها.

شنطة عجل 240 جنيها.

جدير بالذكر، أن محافظ الشرقية افتتح معرض «أهلا مدارس» بالزقازيق 2022 الأسبوع الماضي.