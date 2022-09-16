«السبكي» يطرح البوستر الرسمي لفيلم «تحت تهديد السلاح»: 3 نوفمبر

طرح المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الرسمي لفيلم «تحت تهديد السلاح»، وظهر به بطلا العمل حسن الرداد ومي عمر.

«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر بدور العرض

ونشر «السبكي» بوستر الفيلم، وعلق عليه: «البوستر الرسمي لفيلم تحت تهديد السلاح، حسن الرداد، مي عمر، 3 نوفمبر بجميع دور العرض».

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

يشارك في بطولة الفيلم حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، عمرو عبدالجليل، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

قصة فيلم «تحت تهديد السلاح» مستوحاة من قصة حقيقية جرت على أرض الواقع، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والرومانسية والكوميديا، من خلال أحداث جريمة قتل حدثت بالفعل.