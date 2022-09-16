حمدي الوزير: «فيه نجوم بجد ونجوم على ما تفرج»

قال الفنان حمدي الوزير، إنه يرى في نفسه كونه أحد الشخصيات المحظوظة على المستوى الشخصي، بالرغم من نفي ذلك من قبل الكثيرين المقربين منه، مشيرا إلى أن منزله قد حرق بالكامل في نكسة 1967، حتى قام بتشكيل أول فصيلة مقاومة شعبية في محافظة بورسعيد، وتم توثيق ذلك، «دي مش بطولة مني، لكن ده شعور كل الشباب المصري».

الوزير: النجم اللي بجد بيذاكر ومثقف ومستنير

وأضاف «الوزير»، خلال استضافته ببرنامج «فاكرني يا حظ»، وتقدمه الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على راديو «نغم إف إم»، أنه يعتبر أبناء جيله بداية من الفنان محمود ياسين ونور الشريف وعادل إمام ومحمود عبدالعزيز وحسين فهمي، فكانوا نجوما حقيقيين، «فيه نجوم بجد ونجوم على ما تفرج، والنجم اللي بجد بيذاكر ومثقف ومستنير وخايف على شغله ومهتم بالمهنة».

الوزير: لما بيجيلي ورق سيناريو مش بهتم ببطل الفيلم

وأوضح أنه صدم حضاريا بسبب ما ينتجه ممثلو الجيل الحالي من أفلام ومسلسلات درامية لا ترقى لما كان ينتج من قبل، «لما بيجيلي ورق سيناريو مش بهتم خالص ببطل الفيلم، لكن بهتم هل العمل ده مفيد وشخصيتي فيه مؤثرة في السياق الدرامي، ولما جالي ورق مسلسل موسى كان كاتبه ناصر عبدالرحمن، وكان مؤلف شاطر جدا، بعديها كلمني المخرج محمد سلامة وروحتله مكتبه وقعدت معاه ولقيته شاب صغير ومذاكر كل حاجة».

وأكد أن الفنان محمد رمضان يعد ممثلا مجتهدا ومهذبا ومحافظا على مواعيد التصوير والأعمال الفنية التي يظهر فيها، «محمد ملتزم جدا وعارف حدود نفسه وإمكانياته وبيجتهد جدا، وهو ممثل جيد نفسه يحقق حاجة، وبنصحه يحافظ على نفسه كفنان».