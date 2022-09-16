«بوسطجي السعادة» يخفف آلام «أم ياسين» بتوفير علاجها من السرطان

يستمر برنامج «أتوبيس السعادة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس على قناة «dmc» في إسعاد وإدخال البهجة على الآخرين وتحقيق أحلامهم البسيطة، وذلك من خلال فقرة «بوسطجي السعادة».

تفاصيل رسالة الفتاة

وتلقى «يونس» خلال فقرة «بوسطجي السعادة» خطابًا من فتاة ترغب في علاج سيدة تدعى «أم ياسين» مصابة بمرض السرطان وتبيع بعض الأشياء في الشارع الذي تقطن فيه لتجني قوت يومها، وهو ما استجاب له البرنامج.

تعتمد فقرة «بوسطجي السعادة» شكلا جديدا، إذ يستقبل المذيع أحمد يونس رسائل وخطابات من المشاهدين لحالات إنسانية تستحق الدعم والمساعدة، كما يسعى البرنامج لتحقيق أحلامهم البسيطة واحتياجاتهم، أو مساعدة القرى الفقيرة في تقديم خدمات لها.

مواعيد عرض البرنامج

ويذاع حاليا الموسم الرابع من برنامج «أتوبيس السعادة» كل يوم الجمعة في الساعة الواحدة ظهرًا، ويقدم البرنامج فقرة جديدة بعنوان «بوسطجي السعادة» التي تهدف لمزيد من إسعاد الناس ونشر السعادة والبهجة.

والبرنامج من إخراج وليد الرفاعي، ورئاسة تحرير هدى رشوان، وتم إذاعة ثلاثة مواسم من «أتوبيس السعادة» ويجرى حاليًا تصوير الموسم الرابع، كما إنه يسلط الضوء مصادر البهجة والسعادة من خلال الأشخاص الحريصين على ذلك ويعملون على خدمة المحتاجين وإسعاد غيرهم ويتم تكريمهم، فضلًا عن ذلك يسعى البرنامج لإسعاد الأطفال من خلال فقرة تستهدف الأطفال وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة في إطار كوميدي ومناسب لعمر الأطفال.