أتوبيس السعادة يشارك في حفل تخرج أطفال عزبة خير الله من مدرسة «تواصل»

من داخل مدرسة «تواصل للتعليم المجتمعي»، بعزبة خير الله، في القاهرة، انطلقت الجولة الجديدة لبرنامج «أتوبيس السعادة»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، على شاشة قناة «دي إم سي»، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

تجربة التعليم المجتمعي

وثّق البرنامج في حلقته تجربة التعليم المجتمعي التي تقدمها جمعية «تواصل» مع طلاب عزبة خير الله، المتسربين من التعليم، من خلال المدرسة التي تجمع ما بين التعليم الأساسي للمرحلة الابتدائية، وأيضًا أنشطة الحرف اليدوية والأنشطة الفنية والرياضية مثل عروض السيرك والجمباز التي يتدرب عليها طلاب المدرسة.

وشهدت الحلقة أيضًا حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدرسة تواصل الذي أقيم على «مسرح الشارع»، وقدم من خلاله الطلاب مجموعة مختلفة من الفقرات الفنية والاستعراضية.

ويذاع حاليًا الموسم الرابع من برنامج أتوبيس السعادة على شاشة قناة «دي إم سي»، والبرنامج من إخراج وليد الرفاعي، ورئاسة تحرير هدى رشوان، ويواصل البرنامج جولاته المختلفة في البحث عن مصادر السعادة في مختلف محافظات الجمهورية.

إذاعة ثلاثة مواسم من «أتوبيس السعادة»

وتم إذاعة ثلاثة مواسم من «أتوبيس السعادة»، ويجري حاليًا تصوير الموسم الرابع، ويسلط الضوء مصادر البهجة والسعادة من خلال الأشخاص الحريصين على ذلك ويعملون على خدمة المحتاجين وإسعاد غيرهم ويتم تكريمهم، فضلًا عن ذلك يسعى البرنامج لإسعاد الأطفال من خلال فقرة تستهدف الأطفال لغرسالقيم والأخلاق الحميدة في إطار كوميدي ومناسب لعمر الأطفال.