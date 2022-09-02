المطرب الميكانيكي في ضيافة «أتوبيس السعادة» بعد تصدره التريند

التقى الإعلامي أحمد يونس، بالمطرب أحمد البحيري المعروف إعلاميًا بـ«بالمطرب الميكانيكي»، في حلقة اليوم من برنامج أتوبيس السعادة، المذاع على قناة dmc بعد تصدره التريند.

سنوات من الشقاء عاشها «البحيري»

سنوات من الشقاء عاشها «البحيري» خلال رحلة عمله بمحافظة القاهرة قبل أن يستقر في مسقط رأسه بالمنوفية بعدما وجد صعوبة في التأقلم مع العمال، وهنا كانت البداية عندما تقابل مع صديق عمره «كريم» الذي يمتلك ورشة في محافظة المنوفية وسمع صوته وأعجب به وأراد مساعدته: «صورني وأنا بغني بهدوم الشغل، الفيديو عجب ملايين وكان فتحة خير ليا في حياتي ومستحيل أنسي وقوفه جنبي».

وعبر «البحيري» عن سعادته بلقاء «يونس» حيث يرى أن هدف برنامج «أتوبيس السعادة» جيد جدًا، لأنه يسلط الضوء طوال الوقت على مصادر السعادة التي تنشر الأمل بين المواطنين.

وظهر «البحيري» خلال الحلقة مرتديًا ملابس العمل كي يثبت أن العمل واجب على كل مواطن، ولا يمكن أن ينكر أحد أهمية العمل في توفير الاحتياجات الأساسية وضمان المستقبل والاستقرار، حيث أكد لـ «يونس» أنه يعتز كثيرا بمهنته وسيعمل بها طويلا، لأنها هي المصدر الرئيسي لدخل أسرته.

العمل في ورشة رغم الشهرة

الآن وبعد الشهرة التي حققها «البحيري» على منصات التواصل الاجتماعي لازال يعمل في الورشة إلى جانب حضوره بعد المناسبات الاجتماعية في نطاق محافظته.

ويذاع حاليا الموسم الرابع من برنامج «أتوبيس السعادة»، في موعده المحدد يوم الجمعة في الساعة الواحدة ظهرًا، ويقدم فقرة جديدة بعنوان «بوسطجي السعادة»، تهدف للمزيد من إسعاد الناس ونشر السعادة والبهجة

والبرنامج من إخراج وليد الرفاعي، وتترأس تحريره هدى رشوان، وتم إذاعة ثلاثة مواسم من «أتوبيس السعادة»، ويجري حاليًا تصوير الموسم الرابع، كما أنه يسلط الضوء على مصادر البهجة والسعادة من خلال الأشخاص الحريصين على ذلك ويعملون على خدمة المحتاجين وإسعاد غيرهم ويتم تكريمهم، فضلًا عن ذلك يسعى البرنامج لإسعاد الأطفال من خلال فقرة تستهدف الأطفال وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة في إطار كوميدي ومناسب لعمر الأطفال.