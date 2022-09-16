مصرع شاب غرقا وإنقاذ آخر بساحل بحر المساعيد في العريش

لقي شاب مصرعه، غرقًا، في مياه البحر بالمساعيد غرب العريش أثناء السباحة، فيما جرى إنقاذ آخر وعلاجه بالمكان واستقرار حالته الصحية، وعلى الفور تم نقل جثمان الغريق إلى مستشفى العريش العام إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق.

إخطار بغرق شاب

وكانت مديرية أمن شمال سيناء قد تلقت إخطارا من قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام بوصول أحد الشباب جثة هامدة لغرقه بمياه البحر، وتم كتابة محضر بالواقعة، قبل تحويله للنيابة واستخراج تصريح بالدفن.

وقال مصدر بمرفق إسعاف المساعيد لـ«الوطن»، إنه جرى نقل الشاب الغريق في حالة متأخرة جدًا، لشربه كميات كبيرة من المياه، إلى مستشفى العريش العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق أثناء عمل الإسعافات الأولية.

الشاب توفي قبل وصوله للمستشفى

وتابع مصدر بمستشفى العريش العام، لـ«الوطن»، أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى المستشفى، وهو من أحد المحافظات الأخرى، وعمره 25 عامًا، وتوفي بسبب توقف عضلة القلب، وامتلاء القفص الصدري بمياه البحر، وانسداد القصبة الهوائية.

وأضاف المصدر أنه تم كتابة التقرير الطبي له قبل نقله إلى ثلاجة المستشفى ليكون تحت تصرف النيابة العامة.