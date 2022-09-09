غرق شاب في مياه نهر النيل بالصف.. وشهود عيان: لا يجيد السباحة

تعرض شاب للغرق في نهر النيل بالصف، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان إذ ذكروا أن الشاب تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

مصرع شاب غرقا بجوار منطقة العبارة

وورد بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة الصف، بمصرع شاب غرقا في نهر النيل، فانتقلت قوة أمنية بإشراف العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص مصرع شاب غرقا بجوار منطقة العبارة بنهر النيل.

وجرى إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجار تكثيف الجهود لانتشال الجثة.

معنى مصطلح «إسفكسيا الغرق»

ويقول الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن مصطلح «إسفكسيا الغرق» تعني موت الشخص بسبب دخول الماء إلى الرئة بكمية كبيرة بعد غرقه نتيجة عدم قدرته على استنشاق الهواء ما يؤدي إلى اختناقه في الحال.

وأشار الى أن هناك بعض الأعراض تكون واضحة على الشخص المتوفى نتيجة الغرق، ومن تلك الأعراض امتلاء التجويف الصدري والمعدة والقصبة الهوائية بالمياه، وتورم أنسجة الرئة وانتفاخها بشكل كبير.