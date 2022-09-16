انطلاق ثاني حفلات هاني شاكر في سوريا على مسرح أوبرا دمشق.. «كامل العدد»

انطلق منذ قليل، الحفل الثاني للمطرب هاني شاكر في سوريا، الذي رفع شعار كامل العدد.. ونشر الحساب الرسمي للفنان هاني شاكر على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صور الحفل الأول، معلقا: «صور من الحفل الأول لأمير الغناء العربي هاني شاكر على مسرح دار أوبرا دمشق».

هاني شاكر يقدم حفلين في سوريا

وأجرى هاني شاكر، أول أمس، بروفات استعدادا لإحياء حفلين في سوريا، يومي 15 و16 سبتمبر، بدار أوبرا دمشق، إذ نشر الفنان عبر حسابه على «إنستجرام»، فيديو بروفات الحفل.

وعلق هاني شاكر: «مصر وسوريا.. من بروفات هاني شاكر استعدادا لحفلي 15-16، على مسرح أوبرا دمشق».