أسعار الأحذية في معرض «أهلا مدارس» بالزقازيق 2022.. تخفيضات تصل 30%

تستعد الأسر المصرية لشراء احتياجات أطفالها من الشنط والملابس والأحذية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد وهو ما عملت عليه وزارة التموين من خلال تخصيص معارض «أهلا مدارس» في مختلف المحافظات بنسبة تخفيضات تصل 30%، ومن ضمنهم معرض الزقازيق.

أسعار الأحذية تبدأ بسعر 50 جنيها

تصل التخفيضات التي أكدها محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أثناء الافتتاح الرسمي لمعرض «أهلا مدارس» 2022 بالزقازيق إلى 30%، وتتراوح الأسعار بين 50 جنيها وحتى 135 جنيها، وتتمتع الأحذية في المعرض بجودة خاماتها مثل المحلات التجارية.

تبدأ أسعار الأحذية من 50 جنيها ويعد أقصى سعر للحذاء داخل المعرض 180 جنيها، فمثلا: صندل أطفال يبلغ سعره 50 جنيها.

- شبشب بناتي 65 جنيه.

- شبشب أولادي 60 جنيه.

- صندل بيبي 50 جنيه.

- كوتشي بيبي 50 جنيها.

- صندل بناتي عالي لوكس 65 جنيه.

- كوتشي أولاد مستورد 50 جنيها.

- كوتشي رجالي مستورد 125 جنيه.

- جزمة رجالي جلد 70 جنيه.

- جزمة رجالي جلد عالي 90 جنيه.

- جزمة حريمي وسط 75 جنيه.

معرض «أهلا مدارس» في 23 محافظة

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية خصصت معرض عدد من معارض «أهلا مدارس 2022» في 23 محافظة، وتم طرح سلع استهلاكية من منتجات غذائية ولحوم طازجة ومجمدة وأدوات مدارس الشنط والأحذية والكشاكيل والأقلام بأسعار مخفضة من أجل التخفيف عن كاهل المواطن المصري، وافتتح محافظ الشرقية منذ أيام قلائل معرض «أهلا مدارس 2022»، بمدينة الزقازيق بمنطقة محطة القطار أمام نفق أحمد عرابي.