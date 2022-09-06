أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2022 بالمنوفية.. تبدأ من 50 قرشا

تشهد معارض «أهلا مدارس» بمحافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من أولياء الأمور، لشراء الأدوات المدرسية لأبناءهم قبل بدأ العام الدراسي الجديد، المقرر أن ينطلق بداية الشهر المقبل.

وفي ظل تسارع المواطنين للاستفادة من المعرض، ومحاولة آخرين التعرف على ثمن المنتجات المعروضة، تعرض «الوطن» أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2022 بالمنوفية.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2022 بالمنوفية

يكثر البحث عن أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2022 بالمنوفية، نظرا للخصومات التي تقدمها المعارض، والتي تصل إلى 25%، وكذا لاقتراب حلول العام الدراسي الجديد، وزيادة الطلب على الأدوات المدرسية.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس

قال مصطفى ربيع أحد التجار المشاركين في المعرض في المنوفية، أن أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2022 بالمنوفية، جاءت كالتالي:

- القلم يتراوح بين جنيه و3 جنيهات.

- الاستيكة تتراوح بين نصف جنيه وحتى 2 جنيه.

- البراية تتراوح بين نصف جنيه وجنيه واحد.

- الكراسات تبدأ من 2.75 حتى 3.30.

- الكشكول يبدأ من 6 جنيهات حتى 10 جنيهات.

- المسطره تبدأ من جنيه ونصف حتى 3 جنيهات.

- كراسة الرسم تبدأ من 3 جنيهات.

- الألوان الفلوماستر 6.50 جنيه.

- الألوان الخشب 4 جنيهات.

- أقلام السنون تبدأ من 5 جنيهات، وتصل إلى 11 جنيها.

- أدوات الهندسة تبدأ من 10 ونصف جنيه، وحتى 20 جنيها.

وأكد التاجر، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الأدوات المدرسية منذ افتتاح معرض «أهلا مدارس»، مشيرا أن أكثر الأدوات المدرسية بيعا هي الأقلام وكراسات الرسم.