الكشف على 98 ألف سيدة حامل في المنوفية.. والتحليل والعلاج مجانا

قدمت المبادرة الرئاسية «صحة الأم والجنين» في محافظة المنوفية، التي انطلقت في 14 أكتوبر 2020، خدماتها لـ 98 ألفا و400 سيدة، للكشف المبكر عن الأمراض المنقولة من الأم لجنينها، ومتابعة وعلاج الحالات المكتشفة في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

مبادرة «صحة الأم والجنين» بمحافظة المنوفية

وأكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في المنوفية، أن مبادرة «صحة الأم والجنين»، قدمت خدمة الكشف الطبي على أكثر من 98 ألف سيدة على مستوى المحافظة منذ بدء الحملة، مشيرًا إلى تقديم الخدمات الطبية بالمبادرة من خلال 234 وحدة صحية ومركزا على مستوى المحافظة، وكان الهدف هو الكشف على الحوامل الجدد بجميع قرى ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الخدمات التي تقدمها مبادرة «صحة الأم والجنين»، تبدأ من التوعية الصحية للسيدات الحوامل، وقياس الطول والوزن وقياس ضغط الدم، وتحليل السكر، وتحليل للكشف عن الإصابة ببكتيريا الزهري «TP»، وتحليل فيروس الالتهاب الكبدي «HBV»، وتحليل فيروس نقص المناعة البشري«HIV».

الكشف والتحليل والعلاج بالمجان

وتابع بأن الكشف والتحليل والعلاج بالمجان وفي سرية تامة، ووفق رعاية متكاملة طول فترة الحمل، إذ تجري المتابعة بعد الولادة بـ 42 يومًا، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لصحة الأم والجنين من خلال المبادرة التي تأتي ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة التي تهدف إلى الكشف والاطمئنان على سلامة جميع المواطنين.

وأشاد «عبدالغني» بمجهودات جميع الفرق الطبية المشاركة بمبادرة «صحة الأم والجنين» بجميع أنحاء المحافظة، ودعم قيادات المديرية لجميع الأطقم المقدمة للخدمة من خلال المبادرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقاً لاستدامة المكاسب التي حققتها الدولة من خلال المبادرات الرئاسية ومبادرات الصحة العامة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 بالقطاع الصحي.