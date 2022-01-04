7 خدمات تقدمها مبادرة دعم صحة الأم والجنين.. خط ساخن و4 آلاف مركز طبي

كشفت وزارة الصحة والسكان، الخدمات التي تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة كل من الأم والجنين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأكّدت وزارة الصحة، أنَّه يمكن للسيدات متابعة حالتهنّ وحالة الجنين على مدار فترة الحمل، إضافة إلى مدة تصل إلى 42 يومًا بعد الولادة بشكل مجاني دون دفع مقابل، موضحة أنَّ المباردة تقدم خدماتها من خلال 3 آلاف و540 مركزًا طبيًا ووحدة في مختلف محافظات الجمهورية مجاناً.

وأضافت وزارة الصحة، أنَّ مواعيد العمل في المبادرة الرئاسية «الأم والجنين» بشكل يومي، منذ الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 مساء، مشيرة إلى أنَّه هناك خط ساخن 15335 لمن يرغب في معرفة أي معلومات أو استفسارات فيما يخص المبادرة.

خدمات التي تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين

وتستعرض «الوطن» جميع الخدمات التي يتم تقديمها إلى كل من الأم والجنين في إطار المبادرة الرئاسية والتي أوضحتها وزارة الصحة، وهي كالتالي:

1- التوعية الصحية لمختلف السيدات الحوامل.

2- قياس ضغط الدم.

3- تحليل من أجل الكشف عن الإصابة ببكتيريا الزهري.

4- إجراء تحليل السكر.

5- قياس كل من الوزن والطول.

6- تحليل فيروس الالتهاب الكبدي بي «HBV».

7- تحليل فيروس نقص المناعة البشري «HIV».

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة كانت قد أوضحت مؤخراً عن عدد من الأطعمة المفيدة للأطفال ويمكن تقديمها لهم في أثناء فترة انتشار فيروس كورونا، ومن أهم شروطها أن تكون الوجبات تم إعدادها داخل المنزل من أجل ضمنان نظافتها ومكوناتها، إضافة إلى البعد عن الأطعمة المصنعة، التي من الممكن أن تحتوي على ألوان صناعية أو مواد حافظة على أن يتم استبدالها بالخضروات والفاكهة.