سيدة تضع 4 توائم بعد معاناة 5 سنوات مع تأخر الإنجاب (صور)

بعد 5 سنوات معاناة من تأخر الإنجاب، عقب ولادتها طفلة تبلغ حاليا 5 أعوام، وضعت سيدة من قرية كودية الإسلام بمركز ديروط بأسيوط، في العقدها الثالث من عمرها، 4 توائم، من بينهم ولدان وبنتان، ويتمتعون بصحة جيدة.

ولادة 4 توائم في الشهر الثامن

قال الدكتور محمود عبد الفتاح استشاري طب الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي لـ«الوطن»، إنه كان ضمن الفريق الطبي المشارك في عملية الولادة، لافتا إلى أن الأم تدعى «ص.ح.» في العقدها الثالث من العمر، وكانت تعاني من ضغط الحمل طوال فترة الحمل، وجاءت المستشفى في حالة طوارئ.

وأوضح عبد الفتاح، أنها كانت تعاني من آلام الولادة، وتمت العملية بنجاح، حتى أن رزقها الله بالولادة في الشهر الثامن بـ4 تؤائم، من بينهم ولدان وبنتان، مشيرا إلى أن الأم حالتها مستقرة، وعادت إلى منزلها اليوم.

وأشار إلى أن التوائم الآربعة في حالة صحية جيدة، وأوزانهم بين كيلو و300 جرام، حتى كيلو ونصف، ووضعوا في إحدى حضانات مركز صدفا بالمجان، نظرا لظروف الأسرة، مؤكدا أنه يتم متابعتهم بإشراف الدكتورة أسماء العطيفي، وطاقم التمريض والأطباء، مقدمًا الشكر لهم على المجهود المبذول.

الشكر للأطباء لرعايتهم لأبنائي

أعرب محمد سمير، 26 عامًا، مزارع، والد الأطفال الأربعة، عن سعادته بما رزقه الله، موجها الشكر إلى فريق النساء والتوليد القائمين على عملية الولادة والرعاية الطبية، وعلى رأسهم الدكتور إسلام سعيد استشاري النساء والتوليد، والدكتور محمد خيري أستاذ مساعد النساء والتوليد، والدكتور حازم صلاح أخصائي النساء والتوليد، والدكتور دياب حتة أستاذ مساعد التخدير والعناية، والدكتور محمود عبد الفتاح استشاري ومدرس طب الأطفال، لما بذلوه من مجهود في عملية الولادة ورعاية الأطفال.