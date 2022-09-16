حمدي الوزير: مرضي كان مفاجأة لي.. ومكثت في العملية 7 ساعات

قال الفنان حمدي الوزير إن فترة مرضه والتي تجاوزها مؤخرا كانت بالنسبة له مفاجأة، حيث إنه ولأول مرة يخضع لعملية جراحية طيلة حياته، مشيرا إلى أنه ترك التدخين منذ فترة طويلة، ويأمل أن يترك جميع المدخنين تلك العادة ولا يعودوا إليها.

الوزير: ذهبت للمستشفى وطلبوا مني المكوث في غرفة العناية المركزة

وأضاف «الوزير»، خلال استضافته ببرنامج «بالخط العريض»، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ما ساعده على الاستشفاء هو حفاظه على نفسه، حيث إنه وفي صباح أحد الأيام شعر بألم في أحد جانبيه، ثم ذهب إلى المستشفى وطلبوا منه المكوث في غرفة للعناية المركزة.

الوزير: بشكر كل الأطباء العباقرة اللي كانوا جنبي

واستطرد: «بعديها روحت مستشفى في المعادي، والدكتور قالي فيه مشكلة في الشريان الأورطي وقولتله هروح، قالي مش هتروح وحجزني، وعملوا تحاليل وأشعات ونقلوني على مستشفى عين شمس التخصصي ودخلت العمليات لمدة 7 ساعات، وبشكر كل الأطباء العباقرة اللي كانوا جنبي».

وأوضح أنه وقبل دخوله لمجال التمثيل فقد كان لاعبا لكرة القدم في فريق الناشئين بالنادي المصري، مستطردا: «في إحدى المرات وأنا في المرحلة الإعدادية عرض عليا مخرج أني أمثل مع أصحابي في المدرسة، ومخرجتش من المدرسة يومها إلا لما خدت دور في إحدى المسرحيات بالمدرسة».