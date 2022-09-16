إصابة 7 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة في حادثين بقنا

أصيب 7 أشخاص مساء اليوم، في حادثين مختلفين بمحافظة قنا، الأول على طريق «الأربعين - نجع حمادي - أبوتشت»، وأسفر عن 4 مصابين، والثاني على طريق «قنا – سفاجا» وبالتحديد الكيلو 6 أمام مستشفى قنا الجامعي، أسفر عن 3 مصابين، وجميعهم يتلقون العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الأربعين - نجع حمادي - أبو تشت»

وعلى طريق «الأربعين - نجع حمادي - أبو تشت»، شمال محافظة قنا، أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي.

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم: عبدالحفيظ صادق، 35 عاما، وماجد محمد علي، 30 عاما، ونجله محمد، 15 عاما، و«علي .ص»، 34 عاما، وجميعهم مقيمون بقرية الأميرية التابعة لمركز أبو تشت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الأربعين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 3 أشخاص في حادث أمام مستشفى قنا الجامعي

وأصيب 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل أمام بوابة مستشفى قنا الجامعي، على طريق «قنا - سفاجا» عند الكيلو 6.

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل أمام بوابة مستشفى قنا الجامعي على طريق «قنا - سفاجا»، وجرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.