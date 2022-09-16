مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الزراعي «صور»

لقي 7 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخر نقل ثقيل مما أدى إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وجرى نقلهم إلى المستشفى كفر الدوار وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة «يحيى موسى آدم»، 37 سنة، و«عاطف فتحى عبد الحميد»، 50 سنة، و«أحمد سامي محمد»، 25سنة، و«السيد محمد حسن»،40 سنة، و«مرسي محمد مرسي»، 34 سنة، و«فايزة إبراهيم شكري» 70 سنة، وشخص آخر مجهول الهوية، وجرى التحفظ على الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

تحديد هوية المصابين

فيما أصيبت كل من «رمضان م س» 46 سنة، مقيم أبوحمص، «عصام.ع.ال» 34 سنة، «عبد الله.ش.ر» 18سنة، «مروة.ا.ر»، 23 سنة، «أحمد. م.ع» 22 سنة، «محمد.ر.ع»، 46 سنة، «إبراهيم.ع. ح»، 34 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجار عمل الفحوصات الطبية بمستشفى كفر الدوار العام.