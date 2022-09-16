أخبار 24 ساعة بالمنيا.. زراعة أشجار وإزالة تعديات وحوادث طرق

واصلت الوحدات المحلية زراعة الأشجار على جوانب الطرق وضفاف الترع والمسطحات المائية والشوارع العامة والحيوية تنفيذا للمبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية، وتم إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي سمالوط وملوي، فيما وقع حادث تصادم بين سيارتين أسفر عن مصرع سائق وطالب بالطريق الصحراوي الغربي، كما انقلبت سيارة محملة بالعنب على الصحراوي الشرقي، كانت هذه أبرز أخبار محافظة المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

زراعة أشجار مثمرة بطريق المحيط بأبوقرقاص

تابعت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة وذلك بالتنسيق مع إدارة البساتين والحدائق، حيث تم زراعة عدد من الأشجار المثمرة، بطريق المحيط باتجاه عزبة الحاج سليمان التابعة للوحدة المحلية لبني عبيد، لإضفاء لمسة جمالية وحضارية، وحفاظاً على بيئة صحية ونقية.

إزالة تعديات على أراضي ملك الري والطرق والأوقاف

وواصلت محافظة المنيا، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، حيث أزالت الوحدات المحلية لمركزي سمالوط وملوي، 16 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على مساحة 9589 متر مربع، ولاية: الري، والطرق، والأوقاف.

وشهدت المنيا حادثين منفصلين الأول بالطريق الصحراوي الغربي حيث اصطدمت سيارة ربع نقل بأخرى نقل ثقيل «مقطورة» أمام مركز أبو قرقاص؛ مما أسفر عن مصرع طالب وسائق، كما انقلبت سيارة ربع نقل محملة بالعنب بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن إصابة سائقها.