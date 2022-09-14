محافظ المنيا يوافق على تخفيض درجات القبول في 11 مدرسة للتعليم الفني

خفضت 11 مدرسة للتعليم الثانوي الفني الصناعي والتجاري في محافظة المنيا درجات القبول بالصف الأول، بعد موافقة اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العام الجاري التقديم إلى تلك المدارس الموزعة على مراكز محافظة المنيا.

أماكن مدارس فنية خفضت درجات القبول

والمدارس الـ11 التي خفضت درجات القبول بها في محافظة المنيا هي: أبوقرقاص الثانوي الصناعي للبنين بمجموع 160 درجة، أبوقرقاص الثانوي التجاري للبنات بمجموع 140 درجة، ومدرسة العدوة الثانوي التجاري للبنات بمجموع 140 درجة، ومغاغة الثانوية التجاري للبنات بمجموع 140 درجة، ومدرسة حميدة الثانوي التجاري للبنات بمغاغة بمجموع 140 درجة.

وشمل القرار أيضا مدرسة بني مزار الثانوي التجاري للبنات بمجموع 140 درجة، مطاي الثانوي التجاري للبنات 140 درجة، وسمالوط الثانوي التجاري للبنات بمجموع 140 درجة، وملحق مدرسة زهرة الثانوي التجاري للبنات بمركز المنيا بمجموع 140 درجة، ملوي الثانوي التجاري للبنات بمجموع 140 درجة، وأخيرًا مدرسة ديرمواس الثانوي التجاري للبنات بمجموع 140 درجة.

المحافظ يوافق على خفض القبول في بعض المدارس

ووافق محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، على النزول بمجموع القبول ببعض مدارس التعليم الثانوي الفني للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة، ونظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب، وكان المحافظ قد وافق قبل أيام على خفض الحد الأدنى لدرجات القبول بمدارس الثانوي العام من 215 درجة إلى 212 درجة لشغل الأماكن الشاغرة بمدارس مدن وقرى المحافظة.