طريقة استخراج وثيقة زواج إلكترونيا.. «الاستلام في 3 أيام فقط»

تقدم وزارة الداخلية، العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، عبر موقعها الإلكتروني، للتسهيل عليهم، ومنها استخراج بطاقة رقم قومي ووثيقة ميلاد وشهادة وفاة ووثيقة زواج ووثيقة طلاق وقيد عائلي وقيد فردي وتجديد رخصة مركبة وبدل فاقد رخصة مركبة وبدل فاقد رخصة قيادة وبدل تالف رخصة قيادة، والاستعلام عن المخالفات المرورية.

خطوات استخراج وثيقة زواج إلكترونيًا

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية طريقة استخراج وثيقة زواج إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية، وذلك عن طريق إتباع عدد من الخطوات تنتهي بالحصول على وثيقة الزواج.

وأولى خطوات استخراج وثيقة الزواج إلكترونيًا الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط https://moi.gov.eg/home/directoryservices وبعدها القيام بتسجيل الدخول، وفي حالة عدم وجود حساب على الموقع، ويمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

استلام الوثيقة في 3 أيام

وفي الخطوة التالية اضغط على أيقونة «دليل الخدمات»، وفي خانة الأحوال المدنية تقوم بالضغط على أيقونة «وثيقة زواج»، وإدخال عدد الأشخاص المستفيدين وإدخال البيانات المطلوبة وإدخال بيانات مقدم الطلب، وتسديد رسوم الخدمة، والضغط على إرسال الطلب وبعدها يتم تسلم الوثيقة في مدة لا تتجاوز الـ3 أيام من وقت تسليم الطلب.