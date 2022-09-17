مواعيد اختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية

أعلن المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية مواعيد اختبارات القبول لقسمي التمثيل والإخراج والديكور المسرحي للعام الجامعي 2022 - 2023، والورش الإبداعية للمقبولين في اختبارات المرحلة الأولى، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمعهد بـ«فيس بوك»، حيث تبدأ الاختبارات والورش من يوم 24 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وترصد «الوطن» مواعيد الاختبارات والورش لكل قسم على حدة، وفقًا لما أعلنه المعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية.

مواعيد اختبارات قسم الإخراج والتمثيل

وتبدأ اختبارات قسم التمثيل والإخراج يوم السبت 24 سبتمبر الجاري، وتكون عبارة عن مقطوعة شعرية ومشهد مايم، ومشهد غنائي استعراضي وارتجال من الصفر، على أن تبدأ الورش الإبداعية للمقبولين في اختبارت المرحلة الأولى في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر.

مواعيد اختبارات وورش قسم الديكور

كما تقرر إقامة اختبارات قسم الديكور المسرحي يوم السبت 24 سبتمبر، وتكون عبارة عن رسم بالقلم الرصاص ورسم بالألوان الجواش، على أن تبدأ الورش الإبداعية للمقبولين في اختبارات المرحلة الأولى يومي 25 و26 سبتمبر.

شروط التقديم في معاهد أكاديمية الفنون

وتشترط معاهد أكاديمية الفنون في فرعي القاهرة والإسكندرية، ألا يقل مجموع طلاب الثانوية العامة عن 55%، وألا يزيد السن عن 22 سنة، وللمؤهلات العليا لا يزيد عن 26 سنة لخريجي كليات 4 سنوات.

ويتكون المعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية من 3 أقسام، وهي التمثيل والإخراج، والديكور، والدراما والنقد المسرحي.