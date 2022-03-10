طلاب الفنون المسرحية في الإسكندرية يجذبون الأنظار بـ7 تجارب عالمية

احتضنت الإسكندرية على مدار 3 أيام، مهرجان المسرح العالمي في دورته الأولى، والتي حملت اسم الرائد وليم شكسبير، ونظمته أكاديمية الفنون متمثلة في معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية، وضم 7 أعمال عالمية بمشاركة عدد كبير من طلاب معهد الفنون الذين قدموها بسلاسة ويسر جذبت أنظار جماهير عروس البحر الأبيض المتوسط لهم، ما نتج عنه حضور جماهيري كبير خلال العروض وبالتحديد في العرض الختامي «لوبي» الذي ارتبط بتصفيق الجماهير طوال العرض الذي تراوحت مدته ساعة من الزمن.

نشاط طلابي عن المسرح العربي والعالمي

وقالت الدكتورة نبيلة حسن، عميد معهد الفنون المسرحية، إن مهرجان المسرح العالمي هو تقليد في معهد الفنون، حيث يعد ضمن النشاط الطلابي في المعهد والمتمثل في مهرجاني المسرح العربي والعالمي.

وأضافت عميد الفنون المسرحية لـ «الوطن»، أن ما يميز تلك المهرجانات هي مواجهة الطلاب للجمهور، ما يخلق لديهم إعادة لصياغة فكرهم ويساعد في مسألة التعلم التي تكسبهم خبرات مختلفة، ما يجعلهم قادرين على أن يصبحوا نجوما في عالم الفن.

عروض فنية مميزة

وأكدت أن أكاديمية الفنون فرع الإسكندرية تمد يديها لجميع مبدعي الإسكندرية كي يملؤوا سماء الفن بفن حقيقي، لافتة إلى أن المهرجان شهد تنافس 7 عروضا على مستوى عالي تعكس إدراك الطلاب لقضايا الفن، مشددة على فخرها بطلابها على كل ما قدموه.

كما شددت الدكتورة نبيلة حسن على دعم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، لفرع الإسكندرية من أجل تقديم كل ما هو مميز لطلابه من الجانب العلمي والعملي.