قيرجيزستان وطاجيكستان تتفقان على وقف الاستفزازات

اتفق قادة القوات الحدودية في قرجيزستان وطاجيكستان في اجتماع، أمس السبت، على وقف الاستفزازات والمناوشات على الحدود بين البلدين.

وقال المكتب الصحفي لخدمة الحدود في قرجيزستان، في بيان، إنه خلال الليل وحتى الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي، اليوم السبت، يتعين على رؤساء الإدارات الإقليمية لهيئات الحدود تنظيم العمل بأنفسهم لمنع الاستفزازات وإطلاق النار في «باتكن».

«خدمة الحدود» القيرجيزي: مقر العمليات المشتركة سيواصل العمل

وأشارت «خدمة الحدود»، إلى أن مقر العمليات المشتركة، سيواصل العمل، بهدف تنسيق الإجراءات، موضحة أن الوضع على الحدود ما زال متوترا.

وأعلنت حكومة قرجيزستان، مقتل 24 شخصا في معارك مع طاجيكستان.

وقالت وزارة الصحة، إن 24 شخصا قتلوا جراء الاشتباكات على حدود مع طاجيكستان، مضيفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن منظمة الرعاية الصحية في منطقة «باتكين» جنوب قيرجيزستان تسلمت جثث 24 قتيلا.

قرجيزستان: إجلاء 18.5 ألف شخص

وفي وقت سابق، أشارت أنباء إلى إصابة 87 مواطنا قرجيزيا نتيجة الاشتباكات على الحدود مع طاجيكستان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، أشار مكتب «الهلال الأحمر» القيرجيزي، في بيان، إلى إجلاء 18.5 ألف شخص من المناطق السكنية المتاخمة لطاجيكستان.

بدورها، قالت وزارة الصحة الطاجيكية، إن مواطنين اثنين من قيرجيزستان قتلا وأصيب 55 آخرين خلال الاشتباكات الحدودية مع طاجيكستان.

وتواصلت الاشتباكات العنيفة على الحدود بين طاجيكستان وقرجيزستان، فيما تبادلت «دوشنبه» و«بيشكك» الاتهامات بشن هجمات جديدة

بيشكك: الجيش الطاجيكي يواصل قصف مواقع القوات القيرجيزية

من جانبها، قالت خدمة «حرس الحدود» القرجيزية، إن الجيش الطاجيكي، يواصل قصف مواقع القوات القيرجيزية، رغم التوصل إلى إطلاق نار، مشيرة إلى معارك عنيفة في بعض المناطق.

وفي سياق متصل، أوضحت طاجيكستان، إن «بيشكك» تستخدم طائرات مروحية عسكرية ومسيرة لقصف المنازل والمواقع المدنية.