استكمال محاكمة «مستريح البيتكوين» اليوم.. استولى على 200 مليون جنيه

تستكمل المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من قبل 3 آلاف شخص وصل قدره إلى 200 مليون جنيه، بحجة توظيف أموالهم في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين».

النصب على 3 آلاف مواطن

وأحالت النيابة العامة، المتهم المعروف إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين»، في وقت سابق، بعد انتهاء التحقيقات معه إلى المحكمة المختصة «المحكمة الاقتصادية»، ووجهت له النيابة تهمة الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 200 مليون جنيه من عدد 3 آلاف مواطن والنصب عليهم بحجة توظيف أموالهم.

مستريح البيتكوين

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم المعروف إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين»، وعدد 9 متهمين آخرين بينهم 6 محبوسين، وجهت لهم النيابة تهمة تجميع أموال من المواطنين عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتوجيه دعوة للمواطنين بشخصهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أيضًا، عن أن المتهمين أوهموا المجني عليهم بالاستثمار في إحدى الشركات الخاصة بالتجارة العامة والبرمجيات، فضلًا عن الاستثمار في شركة أخرى للصناعات والاستثمارات، غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.