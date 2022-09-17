ضوابط مصروفات المدارس الخاصة 2022 بالإسكندرية.. خط ساخن للشكاوى ومتابعة دورية

ارتبطت مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 بعدد من الشكاوى على مستوى مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص، الأمر الذي تبعه إطلاق مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لخط ساخن لتلقي الشكاوى من أولياء الأمور في هذا الشأن.

ولم يقف الأمر عند حد استقبال الشكاوى فحسب، بل قدمت «تعليم الإسكندرية» عددا من الضوابط التي تحكم عملية سداد مصروفات المدارس الخاصة، والتي أقرتها الوزارة ليعرف أولياء الأمور ما لهم وما عليهم، بهدف أن تكون الشكاوى في نصابها الصحيح.

خط ساخن بسبب شكاوى مصروفات المدارس الخاصة

وبرزت أولى إجراءات «تعليم الإسكندرية» عبر إطلاق خط ساخن لتلقي شكاوى أولياء الأمور تجاه المدارس الخاصة في المدينة الساحلية، والتي يتمثل أبرزها في فرض سداد مصروفات المدارس الخاصة دفعة واحدة، على الرغم من أن «التعليم» أقرت دفعها على 4 دفعات، لذا تم تخصيص رقم 01099525952 لتلقي كافة الشكاوى من أولياء الأمور تجاه المدارس الخاصة.

ضوابط سداد مصروفات المدارس الخاصة

وشملت الضوابط التي وضعتها «التعليم» بشأن مصروفات المدارس الخاصة ما يلي:

- سداد مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها «عربي، لغات، دولي»، حيث بدأ تحصيل القسط الأول مع أول سبتمبر الجاري، مع عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.

- عدم تحصيل أية مبالغ زيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوى 7% بالنسبة للمدارس الدولية، والشريحة المقررة بالقرار الوزاري (350) لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربي واللغات.

- يحظر تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو أي مسمى آخر.

متابعة آليات مصروفات المدارس الخاصة في الإسكندرية

وأكدت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية على تشكيل لجان لمتابعة الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات وتوقيع غرامة على المدارس الخاصة المخالفة.