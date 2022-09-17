بعد 35 عاما.. وقف العرض المسرحي «The Phantom Of The Opera»

أعلن منتجو العرض المسرحي الموسيقي الشهير «The Phantom Of The Opera»، أطول عرض مسرحي متواصل في «برودواي»، أنه سيتم تقديم آخر العروض في فبراير المقبل، بعد الاحتفال بالذكرى الـ35 على عرضها المتواصل، التي تحل في يناير 2023، وفقًا لما نشره موقع «ديدلاين».

وقال منتجو «The Phantom Of The Opera»، في بيان عبر الموقع الرسمي: «يحزننا التأكيد، أنه بعد 35 عامًا في برودواي، سنقدم الأداء النهائي على مسرح ماجستيك يوم السبت 18 فبراير 2023»، متابعًا: «التذاكر معروضة للبيع حاليًا للعروض حتى 22 يناير 2023، ونتوقع طرح المجموعة النهائية من التذاكر للبيع قريبًا».

كورونا وقلة الحضور وراء توقف «The Phantom Of The Opera»

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أصبحت فيه المسرحية الموسيقية المعروفة بالشخصيات نصف المقنعة، وأغنيتها الأكثر شهرة «The Music of the Night»، رمزًا لبرودواي على مر العقود ولكنها كانت عرضة مثل غيرها من المسرحيات لتداعيات فيروس كورونا، وما ترتب عليه من ضعف المناخ السياحي وقلة الإيرادات، بحسب التقرير المنشور على موقع «ديدلاين».

وتوقف العرض الموسيقي للمرة الأولى في 12 مارس 2020، بسبب جائحة كورونا، ولم تستأنف العروض حتى 22 أكتوبر 2021، وكافح للعودة إلى مستويات الحضور قبل انتشار الوباء بعد عودته، ولكن مع ضعف الحضور أعلن منتجو المسرحية أن آخر عرض سيكون في 18 فبراير 2023، بعد فترة وجيزة من الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسه.

تاريخ العرض المسرحي «The Phantom Of The Opera»

تم تقديم العرض المسرحي «The Phantom Of The Opera» للمرة الأولى في «ويست إند» بلندن في عام 1986، وبعد ذلك بعامين تم عرضها في «برودواي»، وحققت المسرحية الموسيقية عددًا من الأرقام القياسية على مر السنين، حيث تعتبر أطول عرض في تاريخ المسرح الأمريكي، وتم الاحتفال بالأداء رقم 10 آلاف في «برودواي»، في 11 فبراير 2012، وحققت إيرادات تجاوزت المليار دولار، بينما وصل إجمالي إيرادات العرض المسرحي في جميع أنحاء العالم أكثر من 6 مليارات دولار.