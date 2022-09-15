جدول أنشطة مراكز الإبداع سبتمبر 2022.. ندوات ثقافية وعروض مسرحية

أعلنت وزارة الثقافة الأجندة الأسبوعية لأنشطة مراكز الإبداع بقطاع صندوق التنمية الثقافية، خلال الفترة من 17 حتي 23 سبتمبر 2022 ، حيث تتنوع ما بين نوادي ثقافية وعروض مسرحية وصالونات ثقافية وندوات لكبار الكتاب.

وتستعرض «الوطن»، جدول أنشطة مراكز الإبداع الفترة من 17 حتي 23 سبتمبر 2022، وهي كالتالي:

السبت 17 سبتمبر:

- مركز إبداع القاهرة بساحة الأوبرا: عرض مسرحية «مفيش ورق» للمخرج أحمد محيى من خريج مركز الإبداع «طوال الشهر».

- قاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا: نادي سينما الطفل الكارتون المصري 12 ظهرا.

- مركز طلعت حرب الثقافي: عرض فقرات من السيرك القومي 5 مساء.

الصالون الثقافي ذاكرة الوطن يديره الكاتب الصحفي محمد الشافعي 6 مساءً.

- بيت المعمار المصري: ندوة بعنوان مشوار الدكتور شفق العوضي الوكيل 6 مساءً.

الأحد 18 سبتمبر:

- مركز إبداع القاهرة بساحة الأوبرا: منتدى الثقافة والإبداع يستضيف الكاتب الدكتور عمرو دوارة والكاتب الدكتور شريف حتيتة ويديرة الكاتب الصحفي طارق الطاهر، 7 مساء.

- قاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا: فعاليات «مهرجان أولادنا» بعنوان «كلنا انسان» حتى 20 سبتمبرز

- بيت السحيمي: فرقة النيل للآلات الشعبية إخراج عبدالرحمن الشافعي 7 مساءً.

الإثنين 19 سبتمبر:

- قاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا: نادي سينما المرأة بالتعاون مع المركزالقومي للسينما 6 مساءً.

- قصر الأمير طاز: فعاليات الدورة الخامسة عشر من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية «19: 22 سبتمبر 2022».

- مركز طلعت حرب الثقافي: ندوة مع الكاتبة زهراء سلامة حكايات للأطفال 12 ظهرا.

- قبة الغوري: فعاليات الدورة الخامسة عشر من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية حتى 21 سبتمبر 2022.

الأربعاء 21 سبتمبر:

- بيت العيني: «نادي سينما بيت العيني للرسوم المتحركة» 12 ظهرا، ورش فنون تشكيلية 2 ظهرا.

الخميس 22 سبتمبر:

- مركز طلعت حرب الثقافي:

ندوة بعنوان «آثار مصر الإسلامية» مع الدكتور جمال عبدالرحيم 5 عصراً.

افتتاح معرض فني نتاج ورش النشاط الصيفي لأطفال المركز 6 مساءً.

عرض التنورة التراثية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة 7 مساءً.

- بيت العيني:

حفل ختام النشاط الصيفي 5 مساء و يتضمن:-

عرض فني لنتاج ورش الأطفال خلال إجازة الصيف.

عرض مسرحي نتاج ورش الأداء المسرحي بعنوان «بيت السيرك».

فقرة موسيقية نتاج ورشة الموسيقى بعنوان «أنغام بيت العيني».

كورال أطفال بيت العيني.

عرض فني للأطفال للساحر وعكاز البهلوان.

الجمعة 23 سبتمبر:

- بيت السحيمي:عرض للأراجوز وخيال الظل 7 مساءً.