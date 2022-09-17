مصرع مسنة دهسا أسفل عربة «كارو» في مركز الدلنجات بالبحيرة

لقيت مسنة مصرعها إثر انقلاب سيارة كارو عليها بطريق «البستان - الدلنجات» بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب عربة «كارو»

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا باستقبال مستشفى الدلنجات العام جثة مسنة، جراء انقلاب عربة «كارو» عليها، ما أدى إلى مصرعها، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفية

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وتبين وفاة مرزوقة إبراهيم اسماعيل، 75 سنة، مقيمة في منطقة البستان بمركز الدلنجات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على الملابسات.