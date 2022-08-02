مصرع مسنة وشاب في حادثين منفصلين بالشرقية

لقيت امرأة سبعينية مصرعها متأثرة بإصابتها بجروح خطيرة، إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق بمدينة الصالحية الجديدة.

مصرع مسنة صدمتها سيارة مسرعة

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتلقى مركز شرطة الصالحية الجديدة بلاغًا بوفاة «فاطمة. س. س» 70 عامًا، إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق بدائرة مدينة الصالحية الجديدة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.

مصرع شاب في تصادم سيارة ودراجة بخارية

في سياق منفصل، لقى شاب مصرعه في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة بطريق فاقوس - الصالحية.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بوفاة «محمد. ح. ع» 32 عامًا إثر إصابته في حادث تصادم بطريق فاقوس - الصالحية.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ؛ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات والتصريح بالدفن عقب تحرير المحضر اللازم.

السيطرة على حريق في حظيرة مواشي

في سياق آخر، سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية على حريق محدود شب في حظيرة مواشي.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغا بنشوب حريق محدود في حظيرة مواشي بقرية سنهوا.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين نشوب الحريق في سطح الحظيرة وتم السيطرة على النيران واخمادها دون إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.