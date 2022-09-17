البابا يلتقي عددا من الأساقفة لمتابعة أوضاع الإيبارشيات في الداخل والخارج

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال الساعات الماضية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، عددا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الداخل والخارج، لمتابعة أوضاع الإيبارشيات التي يديرونها وخدمة الكنيسة في تلك المناطق.

وبحسب القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، فإن البابا تواضروس الثاني التقى مع الأنبا جابريل، أسقف إيبارشية النمسا للأقباط الأرثوذكس، الذي وصل القاهرة مؤخرًا، وحرص على لقاء البابا، حيث عرض على البابا بعض الملفات الخاصة بخدمته الرعوية في النمسا.

ويرافق الأنبا جابريل خلال زيارته الحالية لمصر مجموعة من شباب الإيبارشية، والذين يقومون بجولة في بعض الكنائس لتقديم خدمات متنوعة بها.

الأنبا كيرلس يشارك في حوار لاهوتي مع الكنيسة الروسية

وأشار المتحدث باسم الكنيسة، إلى أن البابا التقى كذلك مع الأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل سفر الأنبا كيرلس ضمن وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للمشاركة في الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.

كما التقى البابا تواضروس الثاني، مع الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية ووكيل الكلية الإكليريكية بالقاهرة، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الترتيبات بخصوص العام الدراسي الجديد بالكلية الإكليريكية، حسبما أوضح القمص موسى إبراهيم.

تقرير عن خدمة الكنيسة القبطية في العراق

وتأتي لقاءات البابا تواضروس الثاني، في إطار لقاءاته المنتظمة مع رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث سبق والتقى البابا تواضروس الثاني، خلال الأيام الماضية مع عدد آخر من الأساقفة منهم الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والذي كان برفقته الراهب القمص مينا الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية في العراق، وكاهني كنيسة رابطة القدس.

وأشار حينها المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إلى أن الأنبا أنطونيوس، قدم الشكر إلى البابا على زيارته لمقر رابطة القدس بحي الظاهر وتدشين كنيسة القيامة المقدسة والسيدة العذراء به.

وخلال اللقاء، استمع البابا تواضروس الثاني لشرح عن خدمة الكنيسة القبطية في العراق، ودار حوار حول وضع الخدمة هناك، كما تسلم تقريرًا شاملًا عن هذا الموضوع.

كما القتى البابا تواضروس، مع الأنبا أنيانوس، أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا، وبرفقته بعض من كهنة الإيبارشية وعدد من كبار الأقباط بالإيبارشية.

وذلك في إطار حرص البابا على متابعة العمل الرعوي في الإيبارشيات، وتحدث البابا خلال اللقاء عن أساليب الخدمة في كلمة بعنوان «بهاءًا للإكليروس» حيث تناول أربعة ملامح تجعل الخدمة فعالة، وهي الخدمة بالقدوة، والتقوى، والمعرفة، والرحمة. ودارت عقب الكلمة مناقشة حول الخدمة في الإيبارشية، وأهمية المحبة والتعاون فيها.