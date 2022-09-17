«العالمي لبحوث القطن»: افتتاح مصنع جديد في مصر كل 6 أشهر

قال الدكتور محمد نجم، رئيس الاتحاد العالمي لبحوث القطن، إنه منذ عام 2015 حدث تنسيق لم يكن موجودا من قبل بين وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة، وذلك لإنجاح منظومة القطن، وهناك مصانع سيُجرى العمل بها في يناير المقبل، مردفا: «هيبقى عندنا كل 6 شهور افتتاح مصنع جديد».

جهود كبيرة لتوفير «كارت الفلاح»

وأضاف «نجم»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أن وزارة الزراعة بذلت مجهودا كبيرا للغاية في الفترة القصيرة الماضية من خلال توفير كارت الفلاح، ومسجل عليه كل البيانات الحيازة الزراعية، والمحصول الذي سيزرعه الفاح، وكميات الأسمدة المطلوبة، وتأمين مدخلات الإنتاج التي يحتاجها.

وأوضح، أن القيادة السياسية درست ملف القطن بشكل عميق، ووجدت في 2018 أن مصر تصدر كل إنتاجها من القطن للخارج، ولا تستفيد المصانع المحلية سواء القطاع العام أو الخاص أو المناطق الحرة سوى 10% فقط.

الهند أكبر مستورد للقطن المصري

ولفت «نجم» إلى أن الهند أكبر مستورد للقطن المصري، حيث تحصل على نسبة 50%، ويليها باكستان بنسبة 25%، ثم بنجلاديش وألمانيا وسويسرا وإيطاليا.

وأشار إلى أن القيمة المضافة عند تصدير كيلو القطن حاليا 220 جنيها، بينما إذا جرى تحويل نفس الكمية لمنتج عبارة عن 3 قمصان سيباع الواحد منهم بـ100 دولار، وبالتالي قامت الدولة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال بتطوير المصانع لتكون قادرة على استيعاب وتصنيع القطن المصري.