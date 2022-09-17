بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في ترعة بالمنوفية

أصيب 9 أشخاص، منذ قليل، في حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة على طريق «كفر داوود - منوف» بمحافظة المنوفية، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحاث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإصابات تتراوح بين نزيف وكسور وكدمات

وأكد مصدر مسؤول في مستشفى مركز منوف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، موضحاً أن الإصابات تتراوح بين نزيف داخلي وكسور وكدمات في الجسم، ويتم متابعة المصابين من قبل الأطقم الطبية للتأكد والاطمئنان على سلامتهم.

وأوضح أن المصابين في الحادث هم حمادة عبدالعظيم محمد، 21 عاما، وعزت أبو بكر عبد الرسول، 36 عاما، وهاني حسن عمار، 35 عاما، وخالد منصور ذكي، 30 عاما، وأحمد كمال دندن، 24 عاما، ورضا حسانين الشنشوري، 19 عاما.

كما شملت قائمة المصابين كلا من فوزي أحمد فوزي، 20 عاما، ومحمود عطية زهران، 25 عاما، وبدر حسن مصيلحي، 31 عاما، مؤكداً أن المصابين يتم تقديم كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بانقلاب ميكروباص داخل ترعة بدائرة المركزي، ولم يتم تسجيل أي وفيات في الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة وسماع أقوال المصابين.