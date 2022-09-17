أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية 2022.. الحجز أون لاين

تعد القطارات من أهم وسائل المواصلات التي يستقلها المواطنون والموظفون والطلاب وجميع راغبي السفر من محافظة القاهرة إلى محافظة الإسكندرية، ويحرص الكل على معرفة أسعار تذاكر القطارات بمختلف الدرجات وأيضا مواعيدها.

أسعار تذاكر قطارات القاهرة الإسكندرية 2022

وحرصت هيئة سكك حديد مصر، على إتاحة إمكانية حجز تذاكر القطارات أون لاين، وذلك من خلال بطاقات الائتمان ومن خلال الموقع الرسمي إلى الهيئة وذلك بالنسبة إلى قطارات الدرجة الأولى والثانية مكيفة ما يساعد العملاء على الحجز بكل سهولة وعدم ضرورة الذهاب الى محطة القطارات والحجز من الشباك.

أسعار تذاكر قطارات القاهرة الإسكندرية 2022.. العادي والمكيف

- قطار رقم 903، إكسبريس إسباني، موعد القيام 6.00 صباحا، وصول 9.30 صباحا، سعر التذكرة 73 جنيها أولى مكيف، 58 جنيها ثانية مكيفة.

- قطار رقم 905، VIP، موعد القيام 8.00 صباحا، وصول 10.30 صباحاً، سعر التذكرة أولى مكيف 130 جنيها، ثانية مكيف 104 جنيهات.

- قطار رقم 901، إكسبريس إسباني، موعد القيام 8.10 صباحا، وصول 11.14 صباحا، سعر التذكرة 73 جنيها أولى مكيف، 58 جنيها ثانية مكيف.

- قطار رقم 1109، درجة ثانية إسباني مكيف، ودرجة ثالثة محسنة عادية، موعد القيام 8.35 صباحا وصول 11.55 صباحا، سعر تذكرة الدرجة الثانية مكيف إسباني 58 جنيها.

- قطار رقم 911، إكسبريس إسباني، قيام 10 وصول 1.05 ظهرا، سعر التذكرة 73 جنيها أولى مكيف، 58 جنيها ثانية مكيف.

- قطار رقم 89، توربيني، قيام 11.15 وصول 1.55 ظهرا، سعر تذكرة الدرجة الأولى 94 جنيها ودرجة ثانية 68 جنيها.

- قطار 913، إكسبريس إسباني، قيام 12.30 ظهرا وصول 3.15 عصرا، سعر التذكرة 73 جنيها أولى مكيف، 58 جنيها ثانية مكيف.

- قطار رقم 917، VIP، قيام 2.00 ظهرا وصول 4.30 مساء، سعر التذكرة أولى مكيف 130 جنيها، ثانية مكيف 104 جنيهات.

- قطار رقم 919، إكسبريس إسباني، قيام 4.10، وصول 6.54 مساء، سعر التذكرة 73 جنيها أولى مكيف، 58 جنيها ثانية مكيف.

- قطار رقم 923، إكسبريس إسباني، قيام 6.00 مساء ، وصول 9.30 مساء، سعر تذكرة القطار 73 جنيها أولى مكيف، 58 جنيها ثانية مكيف.

- قطار رقم 931، إكسبريس إسباني، قيام 8.15 مساء، وصول 11.35 مساء، سعر التذكرة 73 جنيها أولى مكيف، 58 جنيها ثانية مكيف.

- قطار رقم 935، VIP، قيام 10.30 مساء وصول 1.05 صباحا، سعر التذكرة أولى مكيف 130 جنيها، ثانية مكيف 104 جنيهات.