«الزراعة» و«ايكاردا» يبحثان آليات الاستفادة من البحوث التطبيقية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علي أبو سبع مدير المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق القاحلة «ايكاردا»، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لبحث آليات الاستفادة من البحوث التطبيقية والاستفادة منها في مؤتمر المناخ «cop27»، وذلك في إطار اهتمام المركز بالتعاون التقني مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية.

الاستفادة من الابتكارات الحديثة

وتناول اللقاء كيفية الاستفادة من الابتكارات الحديثة للمحاصيل الاستراتيجية، والدور الذي تلعبه مراكز البحوث الزراعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأكد «القصير» ضرورة إتاحة مخرجات البحوث للمزارعين للاستفادة منها، مما يعود بالنفع علي مختلف الأصعدة المحلية والاقليمية.

وفيما يتعلق بمؤتمر المناخ القادم، قال إن وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق للاستفادة من البحوث المتوفرة على مستوى المجلس الاستشاري الدولي للبحوث الزراعية «CGIAR»، والذي يتمتع بتجارب جيدة في مسألة الابتكارات الزراعية، والتي يمكن لمصر والعالم العربي والإفريقي الاستفادة منها بشكل كبير.

وأكد «القصير» توفير مخرجات البحوث التطبيقية على مستوى المزارعين لتعظيم عوائدها، من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة للحصول على أعلى إنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية فيها، بهدف تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني وزيادة دخول المزارعين.

تحديات المياه والأمن الغذائي

ومن جانبه، أشار مدير الايكاردا إلى أهمية التعاون مع مركز البحوث الزراعية للاستفادة من مخرجات البحوث الدولية، لإيجاد طرق للتغلب على تحديات المياه والأمن الغذائي، من خلال إدخال أصناف جديدة لها ميزات فائقة تسهم في زيادة إنتاجية عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والشعير والعدس والفول الصويا، وكذا إدخال أصناف الصبارات الملساء والجلبان، والتي تعد بديلا للأعلاف التقليدية.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من تجارب زراعة الشعير في المناطق القاحلة على مستوى العالم، للاستفادة من زراعتها في الأراضي الصحراوية المصرية، حيث تعد زراعة الشعير في هذه الأراضي ذات جدوى اقتصادية جيدة.