وزير الزراعة: خطة مستقبلية لتعظيم دور المركز الدولي للأسماك في مصر

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أسامة ياسين، المدير العام المؤقت للمركز الدولي للأسماك، والدكتور «بابا يوسف أبوبكار»، رئيس مجلس الأمناء للمركز الدولي للأسماك، والدكتور أحمد نصر الله المدير القطري للمركز الدولي للأسماك بمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز، والأنشطة المستقبلية المقرر إقامتها في مصر.

تنمية الثروة السمكية بمصر

وأكد وزير الزراعة، ضرورة أن يكون للمركز الدولي للأسماك دوراً ملموساً في تنمية الثروة السمكية بمصر وأفريقيا، نظرا لوجود المقر القطري للمركز بالقاهرة، كما طلب إعداد تقرير حول إنجازات المركز وأعماله خلال الفترة الماضية، ودوره في مجال تنمية الثروة السمكية وتنفيذ أهدافه، وفقا لاتفاقية إنشاؤه، فضلا عن إعداد خطة مستقبلية لتحقيق هذه الأهداف واستغلال الأصول المخصصة للمركز لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تطويرها وذلك في أقرب وقت ممكن.

وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في مركز البحوث الزراعية وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتعميق التعاون مع المركز الدولي للأسماك، ‏بما يسهم في دعم الثروة السمكية من خلال آليات محددة وواضحة.

ومن جهته، أشار المدير العام للمركز الدولي للأسماك إلى أهمية وجود المركز الدولي للأسماك بمصر وأهمية التعاون مع المؤسسات المصرية وعلى رأسها وزارة الزراعة، وما يطمح المركز الى تحقيقه لخدمة القطاع السمكي.

التعاون المتبادل مع الدول الأفريقية

كما أكد رئيس مجلس الأمناء للمركز الدولي للأسماك، أهمية التعاون المتبادل مع الدول الأفريقية وخاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخCOP27 في نوفمبر المقبل، لافتا إلى الانتهاء من وضع الرؤية المطلوبة، والأخذ في الاعتبار النقاط التي يجب مراجعتها ومناقشتها بصورة كاملة في اتفاقية الخاصة بتجديد استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك.

كما وجه وزير الزراعة، القائمين على قطاع الأسماك بالوزارة وبالتعاون مع المركز الدولي للأسماك بمراجعة الاتفاقية الأصلية والالتزامات الموجودة بها وتحديد الأدوار والمسئوليات كل الأطراف المعنية، مع الوضع في الاعتبار مردود ذلك على المزارع السمكية والمصايد الطبيعية حتى يمكن لمس النتائج المرجو تحقيقها على أرض الواقع، حيث أكد وزير الزراعة على ضرورة تقييم أعمال المركز خلال الفترة الماضية، وما تم من إنجازات على أرض الواقع، قبل تجديد الاتفاقية، الخاصة باستضافة مصر للمركز لفترة جديدة.

حضر اللقاء من الجانب المصري، المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اللواء الحسين فرحات الرئيس التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.