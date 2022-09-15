وزير السياحة يؤكد عمق العلاقات والروابط المشتركة بين مصر وأفريقيا

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة.

عمق العلاقات والروابط المشتركة

استهل الوزير خلال اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات والروابط المشتركة التي تجمع بين مصر والدول الأفريقية، وأوجه التعاون التي تشهدها في العديد من المجالات، بينها مجال السياحة والآثار، معربا عن رغبة واستعداد الوزارة للتعاون مع الاتحاد بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، ولا سيما لتشجيع ودفع مزيد من الحركة السياحية بين مصر والدول الأفريقية المختلفة.

دعم حركة السياحة البينية بين دول القارة الأفريقية

وأكدت دعم حركة السياحة البينية بين دول القارة الأفريقية، مشيرة إلى أهمية ما تمثله صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد والدخل القومي للبلدان في القارة الأفريقية، ودورها في الربط والتكامل بين هذه الدول وبعضها لبعض.

مناقشة مقترح إقامة العديد من الفعاليات

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تشجيع وتسيير حركة السياحة والسفر بين مصر ودول القارة الأفريقية، وأهمية التنسيق مع الوزارات المعنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة مقترح إقامة العديد من الفعاليات والأحداث المشتركة للترويج للمقصد السياحي المصري وللأنماط السياحية المختلفة مثل سياحة الطعام وسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية.

كما جرى مناقشة منظومة التحول الرقمي في مجال السياحة والآثار، وإمكانية التعاون في ملف التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع.

استعراض جهود الوزارة في مجال التنمية المستدامة

وشهد اللقاء استعراض جهود الوزارة في مجال التنمية المستدامة، والتجهيزات والاستعدادات السياحية التي تتم على قدم وساق لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، والإشارة إلى الانتهاء من إعادة تصنيف كافة المنشآت الفندقية في شرم الشيخ وفقاً لتغير المناخ COP 27 بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

حضر اللقاء يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.